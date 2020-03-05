Турецкие депутаты подрались из-за Сирии

Чиновников не устроила критика в адрес Эрдогана.

Обсуждение событий в сирийской провинции Идлиб, проходившее в турецком парламенте, закончилось дракой депутатов, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Звезда".

Стычка началась после того, как руководитель одной из фракций отпустил негативное замечание в адрес президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В потасовке приняли участие десятки депутатов. Парламентариев, среди которых было много сторонников главы государства, задела критика относительно проводимой Эрдоганом политики на международной арене и в первую очередь - в Сирии.

Рукоприкладство законодателей привело к тому, что они сами падали на пол и опрокидывали кресла.

Резкое ухудшение обстановки в Идлибе произошло 27 февраля, когда боевики предприняли попытку масштабного наступления. Как заявила после Анкара, в результате удара, который нанесли по террористам сирийские военные, погибли 36 турецких солдат.

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