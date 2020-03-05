Бывшего директора Мангистауского филиала "Казавтожола" осудили на 6 лет

Отбывать наказание он будет в колонии минимальной безопасности.

В Актау вынесли приговор экс-директору Мангистауского филиала "Казавтожол", которого обвиняли в коррупции, передает zakon.kz.

В пресс-службе Мангистауского облсуда сообщили, что бывший директор Мангистауского филиала "Казаавтожол" Ербол Омаров, пользуясь своими служебными полномочиями, получал деньги за покровительство ряда подрядных организаций, обещая не привлекать подрядчиков к ответственности за несвоевременное выполнение работ по строительству автомобильной дороги.

Накануне, 4 марта, в Актауском горсуде Омарова признали виновным в приготовлении к преступлению, мошенничестве, злоупотреблении служебными полномочиями и приговорили к 6 годам в колонии минимальной безопасности. Его заместителя Артура Юнусова осудили по тем же статьям к тому же сроку.

Также суд пожизненно лишил обоих права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, Нацбанке и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Его водитель получил год условного срока и 100 часов принудительного труда за то, что помогал получать взятки.

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