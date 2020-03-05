Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Бывшего директора Мангистауского филиала "Казавтожола" осудили на 6 лет

Отбывать наказание он будет в колонии минимальной безопасности.

Фото : кадр из видео5 марта 2020, 14:12

В Актау вынесли приговор экс-директору Мангистауского филиала "Казавтожол", которого обвиняли в коррупции, передает zakon.kz.

В пресс-службе Мангистауского облсуда сообщили, что бывший директор Мангистауского филиала "Казаавтожол" Ербол Омаров, пользуясь своими служебными полномочиями, получал деньги за покровительство ряда подрядных организаций, обещая не привлекать подрядчиков к ответственности за несвоевременное выполнение работ по строительству автомобильной дороги.

Накануне, 4 марта, в Актауском горсуде Омарова признали виновным в приготовлении к преступлению, мошенничестве, злоупотреблении служебными полномочиями и приговорили к 6 годам в колонии минимальной безопасности. Его заместителя Артура Юнусова осудили по тем же статьям к тому же сроку.

Также суд пожизненно лишил обоих права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, Нацбанке и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Его водитель получил год условного срока и 100 часов принудительного труда за то, что помогал получать взятки.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты