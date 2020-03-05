Если эффективно выстроим диалог, то снимем проблему митингов - политолог

Политолог призывает сформировать культуру голоса.

Политолог Есет Есенгараев рассказал о предлагаемых переменах в законопроекте по организации и проведении мирных собраний, передает zakon.kz со ссылкой на BaigeNews.kz.

В "Доме дружбы" Караганды на заседании круглого стола с участием министра информации и общественного развития Даурена Абаева политолог заявил, что этот законопроект "нельзя рассматривать как самоценность".

Для чего мы должны это делать? Если мы ставим вопрос об организации развития страны, то в долгосрочном плане наиболее важно повышение уровня трудовой производительности, трудовой этики и образованности. Но эти задачи, конечно, являются задачами долгосрочного характера. Это требует от нас ежедневных инвестиций, что иногда кажется скучным. Но это, к сожалению, так, - сказал Есет Есенгараев.

Коллективный голос и коллективное шествие, как отметил политолог, становятся следствием тех или иных проблемных ситуаций.

Мы должны сформировать культуру нашего голоса. А это требует определенного структурирования. Нам нужно взвешенно, поэтапно тренировать традицию и культуру выражения народного мнения и обязательно форму обратной связи, - считает политолог.

На заседании принимают участие известные общественные деятели, представители политических партий, неправительственных организаций и общественных объединений. Основная цель - открытое обсуждение законопроекта о мирных собраниях в Казахстане. Во время выступления Даурен Абаев заявил, что теперь участником мирных собраний может быть лицо, не достигшее 18-летнего возраста.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!