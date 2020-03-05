Ким Чен Ын: Верю, что Южная Корея сможет победить

Также он "побеспокоился о здоровье" южнокорейского президента.

Лидер КНДР Ким Чен Ын прислал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину письмо со словами поддержки в связи с эпидемией коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ким Чен Ын заявил: "Я верю, что Южная Корея сможет победить", - процитировал послание Ким Чен Ына на брифинге представитель президента Южной Кореи Юн До Хан.

По его словам, Ким Чен Ын также "беспокоился о здоровье" южнокорейского президента и выразил сожаление, что ничем не может помочь.

Он выразил неизменное доверие к президенту и заявил, что будет тихо поддерживать Южную Корею, чтобы она справилась с коронавирусом, - заявил Юн До Хан.

Лидер КНДР в письме также выразил свои мысли и позицию по поводу ситуации на Корейском полуострове.

Президентская администрация РК сообщила, что в четверг отправила ответное письмо с благодарностью. По последним данным, в Южной Корее скончались 35 человек.

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