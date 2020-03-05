В Туркестане обсудили дальнейшее развитие общественных институтов

Организаторы мероприятия – Институт Евразийской интеграции и акимат Туркестанской области.

В Туркестане в конференц-зале КГУ "Молодежный ресурсный центр" состоялся круглый стол "Ұлттық Кеңестің аймақтық аспектілері. Мақсаты. Бағыты. Шешу жолдары", сообщает zakon.kz.

Организаторы мероприятия – Институт Евразийской интеграции и акимат Туркестанской области.

Цель круглого стола – обсуждение актуальных проблем социальной модернизации страны в региональном контексте, выработка рекомендаций по дальнейшему развитию общественных институтов.

В мероприятии приняли участие представители местных государственных органов, НПО, члены Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (далее – НСОД), ученые, журналисты и блогеры.

Модератором данного мероприятия выступил член НСОД, директор Института Евразийской интеграции Ерлан Саиров.

Заместитель руководителя управления общественного развития Туркестанской области Даурен Сариев в своем приветственном слове отметил важность проведения экспертных обсуждений в регионах, так как без участия всего казахстанского общества в обсуждении реформ, без учета мнений местного населения и специфики регионов невозможно будет прийти к полному пониманию и качественной реализации концепции "слышащего государства".

В ходе круглого стола директор Института Евразийской интеграции Ерлан Саиров свое внимание заострил на том, что для дальнейшей модернизации и трансформации страны в политическом, социальном и экономическом аспектах необходим успешный диалог между государственными органами и гражданским обществом.

Президент Национальной палаты образования и инноваций "Серпін", член НСОД при Президенте РК Мурат Абенов отметил, что в рамках работы Национального совета предстоит еще много сделать. Нужно акцентировать внимание не только на модернизации политической системы, но и на решение социальных вопросов. Реформы должны реализовываться системно. Член НСОД Айгуль Орынбек отметила необходимость продвижения концепции "слышащего государства" для дальнейшей демократизации общества и защиты прав граждан.

В мероприятии также приняли участие К. А. Толебев – заместитель председателя Совета ветеранов Туркестанской области; А. Е. Абуов – проректор Международного казахско-турецкого университета им. А. Ясави и другие видные общественные деятели и эксперты Туркестанской области.

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