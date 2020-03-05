Курсы валют: доллар снова вырос, а рубль подешевел

Средневзвешенный курс доллара составил 380,53 тенге (+1,03).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 380,53 тенге (+1,03).

Средневзвешенный курс евро составил 423,85 тенге (+0,85), объем торгов 300 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,7495 тенге (-0,0065), объем торгов 50,5 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 381-382,5 тенге, евро – 423,5-426 тенге, рос.рубля – 5,73-5,79 тенге.

В торгах приняли участие 8 членов KASE.

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