В Нур-Султане обсудили подготовку спортсменов к Олимпийским играм

Развитие массового спорта входит в перечень приоритетных направлений деятельности акимата.

В Нур-Султане состоялась заседание коллегии Управления культуры и спорта по итогам 2019 года под председательством заместителя акима города Бахтияра Макена, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Участники мероприятия обсудили развитие массового спорта, подготовку столичных спортсменов к Олимпийским играм в Токио, деятельность школы высшего спортивного мастерства "Толағай" и специализированных детско-юношеских школ.

В мероприятии приняли участие представители различных федераций по видам спорта, управлений стратегического и бюджетного планирования, образования, общественного здравоохранения, градостроительства и земельных отношений, строительства и жилищной политики, архитектуры, спортивной общественности. На заседании коллегии, Бахтияр Макен подчеркнул особую роль массового спорта и здорового образа жизни в социально-экономическом развитии страны.

Елбасы Нурсултан Назарбаев не раз отмечал, что достижения спортсменов прославляют государство далеко за пределами спортивной арены. Благодаря нашим знаменитым спортсменам растет интерес молодежи к спорту, укрепляется чувство патриотизма, здоровый образ жизни становится трендом среди подрастающего поколения. Без воспитания здорового поколения невозможно обеспечить как безопасность страны, так и ее экономическое процветание. Глава государства Касым-Жомарт Токаев тоже уделяет большое внимание улучшению здоровья казахстанцев. Поэтому очень важно развивать массовый спорт среди граждан всех возрастов,- сказал он.

В настоящее время, по словам заместителя акима, вопросы формирования здорового образа жизни среди астанчан входят в перечень приоритетных направлений развития столицы.

В частности, чтобы решить проблему дефицита спортивных сооружений в городе запланировано строительство 4 физкультурно-оздоровительных комплексов. Обновляются спортивные площадки. Создаются все условия для проведения спортивных соревнований городского, республиканского и международного уровня. Также особое внимание уделяются развитию дворового спорта, охвату окраин, развитию национальных видов спорта, обеспечению доступности спортивных сооружений для людей с особенными потребностями.

Так, с 2018 года работает специализированный паралимпийский тренировочный Центр международного уровня, где бесплатно занимаются 1130 человек по 14 видам спорта. В целях создания условий для активного долголетия граждан старшего поколения планируется запуск проекта "Вторая молодость".

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