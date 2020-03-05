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В Каратальский район Алматинской области стянули силовиков 

Сегодня там проходят антитеррористические учения.

Фото : kt.kz5 марта 2020, 16:04

В Каратальском районе Алматинской области проходят антитеррористические учения, сообщает zakon.kz.

Сегодня 5 марта Каратальский районный оперативный штаб по борьбе с терроризмом проводит плановые оперативные учения на территорий Центральной районной больницы Каратальского района, - сообщили в районном акимате.

В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. Возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в городе. Цель учений – отработать навыки взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.

Каратальский районный акимат просит отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие во время учений.


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