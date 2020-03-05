Иностранцев, прибывающих из опасных стран в Казахстан, депортируют

В связи с нарастанием инфекции, профильные госорганы постепенно прибегают к ограничительным мерам.

Санврачи могут прибегать к депортации граждан, которые прибывают в Казахстан из опасных, с эпидемической обстановкой, стран, сообщил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.

"Ограничения необходимы. Многие страны их делают. 4 числа были введены ограничения для иностранных граждан со стран первой категории. Чтобы ограничить поток пассажиров мы ввели такие нормы. К сожалению, продолжаются факты, когда наши граждане, несмотря на опасность, выезжают в другие страны, особенно в страны первой категории. Особенно хочу выделить Южную Корею, где очень много наших граждан находится", — сказал Биртанов.

По его словам, в связи с тем, что вспышка инфекции нарастает, профильные госорганы постепенно прибегают к ограничительным мерам.

Нас за это критиковали, что мы мешаем бизнесу, но тем не менее это рекомендации направлены на защиту наших граждан. Если эти граждане возвращаются, то они должны быть к ограничительным мерам. Это абсолютно законно в соответствии с кодексом об охране здоровья населения. Существует адмответственность за нарушение этих норм. Ограничения введены, но не всегда мы можем повлиять на авиакомпании других стран. Поэтому, с целью защиты, мы вплоть до депортации въехавших лиц имеем право, и проводим депортацию. В частности 4 числа прибыл борт из ОАЭ, где были два гражданина КНР. Мы их изолировали, наблюдали и отправили в КНР. Другие страны также такие меры принимают. Это сбалансированная политика, — объяснил министр.

В случаях , когда самолетом из опасных стран прибывают казахстанцы , тогда санврачи помещают их на карантин.

Вы знаете ситуацию пассажиров из Японии. Их состояние стабильное, они скоро будут выписаны. Также сегодня прибывает борт из Южной Корее. Мы готовимся, размещаем на карантин. Готовность наших клиник есть, размещаем, обследуем и смотрим. Если есть больные, то размещаем в специализированные больницы. Важно понимать, что количество таких граждан будет увеличиваться. Они размещаются в военных базах и других местах. Мы заранее готовились, у нас достаточное количество объектов, где граждане будут находиться в изоляции с питанием и соблюдением санитарных норм. Но это не больные люди. Это здоровые люди, — отметил Елжан Биртанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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