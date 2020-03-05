В 11 регионах Казахстана прожиточный минимум ниже среднего

Прожиточный минимум, к которому привязано большинство социальных выплат, для женщин в Казахстане меньше, чем для мужчин, во всех возрастных категориях.

В феврале 2020 года величина прожиточного минимума на душу населения составила 30,3 тыс. тенге, увеличившись на 11,6% по сравнению с февралем прошлого года, сообщает zakon.kz со ссылкой на finprom.kz.

Напомним, инфляция в соответствующем периоде держалась на уровне менее 6%.

Для сравнения: в феврале 2019 года величина прожиточного минимума на душу населения составляла 27,1 тыс. тенге, годовой рост — 4,2%.

При этом наибольшая величина прожиточного минимума традиционно отмечена в Мангистауской области: 35,7 тыс. тенге. В тройку лидеров также вошли Нур-Султан (34,1 тыс. тг) и Алматы (33,4 тыс. тг).

Как отмечается, в 11 из 17 регионов Казахстана прожиточный минимум ниже среднереспубликанского значения.

Наименьшая величина прожиточного минимума наблюдается в Павлодарской (26,4 тыс. тг), Западно-Казахстанской (27 тыс. тг) и Актюбинской (27,4 тыс. тг) областях.

Величина прожиточного минимума в феврале 2020 года для детей до 13 лет составила 24,3 тыс. тенге, для мальчиков-подростков (14–17 лет) — 38,3 тыс. тг, для девочек того же возраста — всего 29,3 тыс. тг: более чем на 23% меньше, чем для мальчиков.

Среди молодежи прожиточный минимум составил для парней 36,6 тыс. тенге, для девушек — лишь 28,6 тыс. тенге. Среди трудоспособного населения в возрасте от 30 лет и старше (до пенсии) показатель для мужчин составил 35,3 тыс. тг, для женщин — всего 28,6 тыс. тг.

Прожиточный минимум для пенсионеров выглядит следующим образом: для мужчин — 30,4 тыс. тенге, для женщин — лишь 26,2 тыс. тенге.

К прожиточному минимуму привязано большинство социальных выплат, он является основой для установления минимального размера месячной заработной платы, минимального размера пенсии. На основе прожиточного минимума определяется черта бедности и в целом проводится оценка уровня жизни населения. При этом сам показатель в Казахстане для женщин меньше, чем для мужчин, во всех возрастных категориях.

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