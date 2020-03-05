Школьница пострадала из-за химического опыта в Уральске

Девочка не ходит в школу.

Ученица 10 класса школы №6 сейчас находится под наблюдением медиков, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Кабинет химии расположен на втором этаже школы №6. Рядом с ним находится лаборантская, где вели подготовку к уроку.

- Натрий хранился под слоем керосина. Его вынули из контейнера и хотели переложить в вытяжной шкаф, но металл начал дымить. Сработала сигнализация и детей начали выводить на улицу, - сообщила заместитель директора школы Галина Соболева.

Ученица девятого класса Оксана Долженко вышла вместе с подругой в туалет. Девушка услышала хлопки из лаборантской. Она утверждает, что пробыла в коридоре меньше минуты. Но этого времени хватило, чтобы получить химический ожог.

- У меня начался кашель, сильно заболела голова. Я рассказала об этом учителям. Меня на скорой забрали в больницу. Там делали уколы. До сих пор у меня кашель и першение в горле, - рассказала Оксана.

Мама школьницы говорит, что ее дочь не ходит в школу.

- Оксане сказали, чтобы она находилась под медицинским наблюдением. Девочке дали справку, что у нее химический ожог. А учителя замалчивали это. Мы видели информацию, что никто не пострадал, - заявила Ирина Долженко.

В департаменте по ЧС отметили, что к школе прибыли все экстренные службы города.

- Было эвакуировано 660 человек, 600 из которых – это школьники. В лаборатории кабинета химии при использовании химических реагентов произошло выделение паров без горения. Были нарушены меры безопасности, - отметил инженер ДЧС ЗКО Рафаэль Бекчентаев.

В школе заявили, что они сделают выводы из случившегося и усилят меры безопасности.

4 марта в школе эвакуировали 600 учеников из-за химической реакции. На место сразу же прибыли пожарные и полицейские.

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