Резал себя ножом. Полицейские стреляли в неадекватного мужчину в Москве

Он получил два пулевых ранения.

В Москве полицейским пришлось открыть огонь по человеку, передает zakon.kz.

Об этом сообщил телеграм-канал "112".

3 марта, по информации "Рамблер", в пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по Москве сообщили, что ночью на улице Бутлерова сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие. Неадекватный мужчина сам себя резал ножом. Прибывшие сотрудники полиции потребовали прекратить это и направился в их сторону.

Мужчину увезли в больницу.

В тот же день в московском управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

5 марта "112" сообщил, что полицию на место происшествия вызвали жители района Коньково. Сначала старший сержант Мушкет два раза выстрелил в воздух, а сержант Семенов следом — пять выстрелов из пистолета Макарова в сторону мужчины. Он дважды попал в шею и левое бедро мужчины. Его жизнь вне опасности. Правомерность применения полицейскими оружия проверяется.

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