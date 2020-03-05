Еще ряд авиарейсов из Казахстана приостановят или отменят

До 31 мая изменения будут внесены в следующие маршруты: временно отменены полеты из Нур-Султана в Париж, рейсы из Алматы в Куала-Лумпур будут сокращены незамедлительно, и полностью приостановлены в период с 14 апреля по 31 мая.

Авиакомпания Air Astana сообщила об изменениях в расписании полетов и маршрутной сети в связи с мерами профилактики коронавируса, принятыми Министерством здравоохранения РК, передает zakon.kz.

С 1 марта 2020 года сокращено количество регулярных рейсов по маршрутам Нур-Султан – Сеул – Нур-Султан с 2 до 1 рейса в неделю и Алматы–Сеул-Алматы с 5 до 1 рейса в неделю.

С 5 марта приостанавливаются полеты по направлению Нур-Султан – Баку и обратно. Рейсы из Алматы в Баку сокращены с 3 до 1 в неделю.

После 6 марта будут приостановлены полеты из Алматы в Гонконг. Ранее авиакомпания отменила все рейсы из Казахстана в Пекин и Урумчи.

До 31 мая 2020 изменения будут внесены в следующие маршруты: временно отменены полеты из Нур-Султана в Париж, рейсы из Алматы в Куала-Лумпур будут сокращены незамедлительно, и полностью приостановлены в период с 14 апреля по 31 мая. Также приостановлены запланированные рейсы между Алматы и Мумбай. Пассажирам, которые ранее приобрели билеты по этим направлениям, будет предложено поменять даты вылета или сделать возврат без штрафных санкций, либо перебронировать на альтернативные маршруты посредством партнерских авиалиний. При этом авиакомпания рассматривает возможность увеличения рейсов в Анталью, Бодрум и другие города, - сообщили в авиакомпании.

Там сообщили, что на всех международных направлениях обеспечивают экипаж масками и санитайзерами, а также проводят двукратную обработку самолетов дезинфицирующим/моющим средством.

Сотрудники авиакомпании информируют пассажиров отмененных рейсов с помощью SMS – оповещения и онлайн-рассылки. Клиенты также могут внести изменения в маршрут, воспользовавшись функцией "управление бронированием" на airastana.com, по электронному адресу call.centre@airastana.com либо по номеру +7 727 2444477.

Возможны дальнейшие отмены бронирования по вышеуказанным направлениям и по всей маршрутной сети авиакомпании. Пассажирам рекомендуется проверять действующие ограничения на поездки и требования по приезду в конечный и транзитный пункт назначения.

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