Изнасилование, секс-рабство и убийство: в Костанае владельцу кафе вынесли приговор

Тимур Алатаев проведет в тюрьме 17 лет.

В Костанае владельцу кафе вынесли приговор. Он проведет в тюрьме 17 лет. Его обвиняли в изнасиловании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании, незаконном лишении свободы, укрывательстве преступления, сообщает zakon.kz со ссылкой на Baigenews.kz.

В 2016 году владелец кафе Тимур Алатаев взял в рабство Ивана Косюка. Мужчину заставляли делать грязную работу по хозяйству, регулярно избивали и насиловали. Его насиловал не только сам Алатаев, но и его работники - Вячеслав Евдокимов и Рамиль Абдулхаев.

В суде доказано совершение насильственных действий, в том числе мужеложства в отношении потерпевшего, организованного непосредственно Алатаевым, которое совершено в группе лиц по сговору - Евдокимовым и Абдулхаевым. В суде просмотрена видеозапись данного насильственного полового акта, где явно видно, что в отношении потерпевшего совершался половой акт в неестественной форме. Видеосъемку делал сам Алатаев, слышен его голос совершать те или иные действия, и что немаловажно, в конце записи слышен голос самого потерпевшего, который просит прекратить данные издевательства. На лицо насильственный половой акт не по согласию. Хотя подсудимый Евдокимов пытался убедить суд, что все было по согласию и по просьбе потерпевшего, - сказал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области Жасулан Асильбеков.

Мужчину приковывали цепью в кочегарке, чтобы он отапливал печь кафе. Плохо кормили. В декабре 2017 года его по указанию владельца кафе избил Вячеслав Евдокимов из-за прокисшего по вине раба супа: он грязными руками ел из вынесенной на холод кастрюли, из-за чего суп испортился. Работница кафе слышала, как Евдокимов избивал в кочегарке мужчину, а когда в кафе стало холодать, зашла поинтересоваться у Косюка, почему он плохо топит. Зашла и увидела мужчину, который лежал на земле и хрипел. Позвала Алатаева, попытались вытащить тело, но к этому времени Иван Косюк уже не дышал. Тогда Тимур Алатаев дает указание своим работникам Евдокимову и Абдулхаеву сжечь труп в контейнере. Останки трупа перепрятывали несколько раз, в том числе хранили его и в септике кафе.

Также Алатаев систематически насиловал и избивал девушек, что были у него в сексуальном рабстве. Одна из них после неудачного побега, боясь расправы хозяина кафе, даже пыталась совершить самоубийство. Алатаев избивал и самого Абдулхаева, когда тот нарушал придуманные хозяином правила. Один раз он избил его настолько, что у Абдулхаева разорвало селезенку, а второй раз ударил ему по голове гаечным ключом.

Тимура Алатаева суд приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии средней безопасности, 14 лет дали Вячеславу Евдокимову и три года получил Рамиль Абдулхаев.

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