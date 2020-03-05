Пять человек, прилетевших из ОАЭ, поместили в карантин в Павлодаре

Пятерых контактных членов семьи, среди которых двое детей, отправят на карантин. Они будут находиться дома в течение 14 дней под наблюдением врачей.

Объединенные Арабские Эмираты внесены в список неблагополучных стран по коронавирусу. Пять казахстанцев, отдыхавших в Дубае, прилетели в Нур-Султан вчера ночью, а затем прибыли в Павлодар. Их поместили в карантин, передает zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Их состояние стабильное, температуры, симптомов простудных заболеваний нет. Пациенты помещены на 14 дней в обсервационный стационар.

Как рассказал на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций руководитель Департамента контроля качества товаров и услуг области Садвакас Байгабулов, трое прилетевших - жители Аксу, еще двое - областного центра.

Самому взрослому - 54 года, самому молодому - 21 год. Пять человек прибыли в наш регион. В настоящее время медицинскими службами, работниками скорой медицинской службы проводится их госпитализация и изоляция в условиях стационара в отдельно стоящем пятиэтажном корпусе областного противотуберкулезного диспансера, - прокомментировал Садвакас Байгабулов.

Они прибыли из стран с неблагополучной ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией. Есть вероятность, что они прибыли на борту, на котором был пассажир из Китая.

Их поместят на 14-дневный карантин в условиях стационара. С ними проведут лабораторные исследования, возьмут анализы, проведут серию тестов. В случае если анализы будут отрицательными и ситуация стабильная, за ними десять дней будут наблюдать врачи по месту жительства.

Пассажир из Китая - не житель Павлодара, он остановился в Нур-Султане, с ним сейчас проводят лабораторные исследования, результаты которых мы ожидаем, - отметил Садвакас Байгабулов.

Все пятеро прилетевших отдыхали в Дубае. Двое человек приходятся друг другу супругами, две – сестрами. Пятерых контактных членов семьи, среди которых двое детей, отправят на карантин. Они будут находиться дома в течение 14 дней под наблюдением врачей.

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