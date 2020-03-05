Около 8 тысяч прибывших из стран с коронавирусом находятся под наблюдением

Всего обследовано более 1000 человек с начала объявления ситуации с коронавирусной инфекции.

В Казахстане случаев заражения коронавирусной инфекцией не зафиксированы. На сегодняшний день под наблюдением Министерства здравоохранения РК находятся около 8 тысяч человек, прибывших из стран со случаями распространения коронавируса, передает zakon.kz.

Всего обследовано более 1000 человек с начала объявления ситуации с коронавирусной инфекции. Ни один положительный тест не выявлен.

Диагностические тесты, промышленного производства РФ, КНР и дополнительные тесты ВОЗ.

Все регулярные рейсы между РК и КНР приостановлены с 3 февраля 2020 года. Рейсы по маршруту Алматы-Тегеран приостановлены с 1 марта. Сокращены рейсы с Азербайджаном, также сокращены рейсы по маршруты Нур-Султан-Сеул. С 8 марта будет приостановлен въезд граждан с Южной Кореи и тех стран которые входят в первую категорию опасности, дана радиограмма всем иностранным авиакомпаниям, и на рейсы Сеул-Нур-Султан и Сеул-Алматы будут приглашаться только граждане Казахстана.

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