Заболевший коронавирусом рассказал, как протекает болезнь

Он перечислил все симптомы.

Гражданин Великобритании Коннор Рид, работавший в Ухане, стал первым британцем, заболевшим коронавирусом. Он рассказал, как протекает болезнь, сообщает zakon.kz со ссылкой на Cream Magazine.

В первый день у Рида появились симптомы простуды: чиханье, помутнение в глазах. Однако он продолжал работать.

На второй день появились боли в горле.

На седьмой день у британца появилась ломота по всему тела, разболелась голова, светобоязнь, отрывистый кашель.

На восьмой день Рид взял больничный. Ощущение "будто кости болят". Он с трудом поднимался с постели и старался сильно не кашлять, т.к. это вызывало боль в горле.

На девятый день заболевший потерял аппетит.

На десятый день появилась температура.

В 11-й день болезни у британца умер котенок, который также "чувствовал себя вяло", но он не уверен, что тот также заболел коронавирусом. В этот же день улучшилось физическое состояние.

На 12-й день Рида начало лихорадить, ему стало тяжело дышать. Он не хотел вызывать скорую помощь потому что "это стоило бы целое состояние". Однако он нашел в себе силы вызвать такси и поехать в больницу, где ему диагностировали пневмонию. Рид вернулся домой.

На 17-й день он почувствовал себя лучше.

На 19-й - начал чувствовать запахи и появился аппетит.

На 22-й день пневмония прошла, но появились боли в пазухе и шумобоязнь.

Британец полностью излечился лишь на 24-й день. Именно в этот день в Ухане ввели карантин.

По словам Рида, в целом, болезнь протекает как "очень неприятный грипп, который вызывает пневмонию".

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