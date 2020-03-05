Жээнбеков приказал выплатить ветеранам ВОВ по 1050 долларов

В Кыргызской Республике живет 251 ветеран Великой Отечественной войны.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 4 марта подписал указ о том, что ветеранам Великой Отечественной войны выплатят матпомощь в размере 75 тысяч сомов (1050 долларов, около 409 тысяч тенге) в честь 75-летия со дня Победы, передает zakon.kz.

9 мая 2020 года все мировое сообщество будет отмечать 75-летие Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Сотни тысяч кыргызстанцев воевали на фронтах Войны, проявляя беспрецедентный пример мужества, стойкости и непоколебимой веры в справедливую победу, сказано в сообщении пресс-службы президента КР.

Сооронбай Жээнбеков в своих выступлениях не раз отмечал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в Кыргызстане будет отмечаться как всенародный праздник, на самом высоком уровне.

По состоянию на 4 марта 2020 года в Кыргызской Республике проживает 251 ветеран Великой Отечественной войны. Из них:

65 — инвалиды Великой Отечественной войны;

153 — участники Великой Отечественной войны;

15 — лица из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

18 — лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинград в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Каждому вышеуказанному ветерану будет оказана единовременная материальная помощь в сумме 75 000 сомов. С 1 января 2010 года выплачивается ежемесячная денежная компенсация взамен льгот ветеранам Великой Отечественной войны. Размер денежной компенсации взамен льгот составляет 7000 сомов (38 тыс. тенге) в месяц.

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