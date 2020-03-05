Молодежь столицы организовала праздничный концерт для пожилых людей к 8 марта

Выступления волонтеров растрогали пожилых людей.

Накануне Международного женского дня в рамках акции "Ардагерлерге мың алғыс" столичные волонтеры организовали праздничный концерт в Доме престарелых, передает официальный сайт акимата.

Волонтеры, которые подошли к мероприятию очень ответственно, постарались донести до слушателей тепло своих сердец. И надо отметить, что их усилия не пропали даром. Выступления волонтеров растрогали пожилых людей: песни, танцы, стихи не оставили никого равнодушными. Зрители с удовольствием подпевали и аплодировали. Встреча объединила разные поколениям: дедушки и бабушки приняли молодых людей как своих внуков, а ребята, подарив им свое внимание и тепло души, обрели искренних друзей.

По словам 95-летней Раисы Сафоничевой, подобное общение помогает им чувствовать сопричастность к жизни общества и является "лекарством" от одиночества.

Большое спасибо молодежи, что не забывает стариков. Это прекрасно, когда человек доносит жар своей души до других людей и одаривает их. Хочу пожелать им крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия! Очень хочется, чтобы они почаще навещали нас,- выразила пожелание Раиса Егоровна. Радостные лица пожилых людей, искренние слова благодарности организаторы мероприятия восприняли как высокую награду.

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