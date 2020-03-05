В Южной Африке выявлен первый случай коронавируса

Мужчина самоизолировался в день обращения к медику.

Первый случай заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2В подтвердили в ЮАР. 5 марта об этом сообщил южноафриканский портал News24 со ссылкой на главу Минздрава страны Звели Мкхизе, передает zakon.kz.

Пациент — 38-летний мужчина, который ездил в Италию со своей женой. Они ездили в составе группы из 10 человек и вернулись в страну 1 марта. 3 марта он обратился к врачу общей практики с симптомами лихорадки, головной боли, недомогания, боли в горле и кашля, — сообщил Мкхизе.

Мужчина самоизолировался в день обращения к медику. Врача тоже отправили в домашний карантин, пишут "Известия".

Ранее в этот день в Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции. Умерла 74-летняя женщина, находившаяся с 3 марта на лечении в больнице.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта, коронавирус был обнаружен у более 95 тыс. человек по всему миру.

Наибольшая часть заболевших (80 409) - в Китае. За его пределами выявлено 14 627 случаев заболевания.

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