Назарбаев выразил соболезнования в связи со смертью экс-генсекретаря ООН

Хавьер Перес де Куэльяр внес важный вклад в процесс присоединения нашей страны в эту Организацию, - говорится в телеграмме.

Телеграмму соболезнования в связи с кончиной экс-генерального секретаря ООН Хавьера Переса де Куэльяра направил Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает zakon.kz.

Первый Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял весть о кончине перуанского дипломата и политика, бывшего генерального секретаря Организации Объединенных Наций Хавьера Переса де Куэльяра, сообщается на сайте Елбасы.

В 1991 году мною на его имя было направлено заявление о приеме Республики Казахстан в члены ООН. Хавьер Перес де Куэльяр внес важный вклад в процесс присоединения нашей страны в эту Организацию, - говорится в телеграмме.

"В этот печальный момент выражаю глубокие соболезнования семье и близким политика, а также его коллегам в Организации Объединенных Наций, - говорится в телеграмме, направленной в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!