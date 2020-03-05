В Талгарском районе обокрали 12 домов за сутки

Местные жители заявляют, что ограбления совершаются регулярно.

В поселке Жалкамыс Талгарского района воры обнесли 12 домов за сутки, сообщает zakon.kz.

По информации AlmatyTV, местные жители утверждают, что обращались в полицию, но результатов якобы нет.

Одна из потерпевших Жаныл Карасаева рассказывает, что в тот вечер они с семьей уехали из дома буквально на пару часов. За это время злоумышленники успели вынести из дома все ценные вещи.

Буквально накануне где-то в районе 9 часов вечера, когда нас не было дома, к нам проникли грабители. Забрали золото, телевизор и планшет, который был в корзине с детскими игрушками. Куда нам обращаться, кто нам поможет, мы теперь даже боимся дома находиться. Кроме нас в тот день в нашем поселке обчистили сразу 12 домов, - рассказала Карасаева.

По словам сельчан, ограбления регулярно происходят в этих краях последние пять лет. При этом, на работу полицейских жители поселка не жалуются. Говорят, что стражей порядка попросту не хватает. В Кайнарском сельском округе, который объединяет 12 поселков, всего три участковых. Физически успеть на все вызовы правоохранители не могут.

На участковых напирать тоже нельзя, я не скажу, что они не работают, они работают. Днем и ночью приезжают, но одна машина и три участковых на 12 поселков. Практически не успеют они, мы вот этот вопрос уже 2 года поднимаем. Уже сколько ходим контролируем, по ночам ходим. Да, мы сами ходим, ходим по улицам смотрим, - сообщил житель поселка Жалкамыс Ержан Жуниспаев.

Чиновники пообещали, что решат вопрос с количеством полицейских.

В нашем округе очень много аулов, в которых работают 4 участковых. Опорный пункт есть только здесь, в поселке Еркин. В будущем мы планируем открыть дополнительные опорные пункты в самых густонаселенных поселках. К примеру, в Жалгамысе мы планируем открыть уже в 2021 году, - заявил заместитель акима Кайнарского сельского округа Бегали Тунликбаев.

Между тем, в региональном департаменте подтвердили, что с заявлениями по факту краж обратилось несколько человек, но не 12.

За прошедшие дежурные стуки по факту кражи чужого имущества официально в полицию с заявлением обратилось трое жителей поселка Жалгамыс. В настоящее время все поступившие заявления зарегистрированы в единый реестр досудебного расследования. По пункту 3 части 3 188. УК РК. Это тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением. В рамках досудебного расследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых лиц, - сообщила официальный представитель областного ДП Акбота Азирбек.

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