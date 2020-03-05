Иран начал блокировать города и закрывать школы
В стране зарегистрировали 3 513 случаев заражения коронавирусом.
Фото : AP5 марта 2020, 19:53
Иран приступил к установкам КПП на дорогах, для ограничения поездок между городов, сообщает zakon.kz со ссылкой на АР.
Также закрываются учебные заведения, а гражданам посоветовали меньше пользоваться бумажными купюрами. По словам главы Минздрава Ирана Саида Намаки, количество зараженных коронавирусом достигло 3 513 человек, смертей - 103.
Учебные заведения страны не будут работать до Навруза (20 марта). Водителям рекомендовали не покидать авто во время заправки - их заправят сотрудники АЗС.
Коронавирус зафиксирован в свыше 80 стран. Всего зарегистрировано 95 тыс. заболевших, умерли 3 200 человек.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5010377-7b431316e0846df7deeed67f90d2f016
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...