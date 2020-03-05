Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Иран начал блокировать города и закрывать школы

В стране зарегистрировали 3 513 случаев заражения коронавирусом.

Фото : AP5 марта 2020, 19:53

Иран приступил к установкам КПП на дорогах, для ограничения поездок между городов, сообщает zakon.kz со ссылкой на АР.

Также закрываются учебные заведения, а гражданам посоветовали меньше пользоваться бумажными купюрами. По словам главы Минздрава Ирана Саида Намаки, количество зараженных коронавирусом достигло 3 513 человек, смертей - 103.

Учебные заведения страны не будут работать до Навруза (20 марта). Водителям рекомендовали не покидать авто во время заправки - их заправят сотрудники АЗС.

Коронавирус зафиксирован в свыше 80 стран. Всего зарегистрировано 95 тыс. заболевших, умерли 3 200 человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты