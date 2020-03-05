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В пожаре в Есике погибли трое детей

Предварительная причина пожара - короткое замыкание внутренней электропроводки.

Фото : Pixabay5 марта 2020, 20:13

В частном жилом доме в Есике Енбекшиказахского района произошел пожар, сообщает zakon.kz.

По прибытию на место пожара установлено что произошло загорание частного жилого дома на площади 90 кв.м. На месте пожара обнаружены тела без признаков жизни 3 детей, значится в сообщении Instagram-аккаунта Taldykorganec.insta.

Также в тяжелом состоянии была госпитализирована бабушка детей, с 90% ожогами тела.

Сообщение о пожаре поступило в 04:09, который был ликвидирован в 05:10.

Конструктивные особенности жилого дома: стены саманные, размерами 15х6, кровля двухскатная, металлошифер по деревянной обрешетке. Отопление на природном газе.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание внутренней электропроводки.


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