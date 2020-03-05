Побит новый мировой температурный рекорд

Средняя температура поднялась почти на 1,4 градуса Цельсия.

Специалисты по климату объявили о самом теплом феврале за все годы наблюдения на глобальном и региональном уровне, сообщает zakon.kz со ссылкой на Climate Change Service.

Температура на большей части Европы, Центральная Азии, Сибири и Западной Антарктиды была выше среднего. Прошедшая зима (с декабря 2019 года по февраль 2020 года) была самой теплой за всю историю Европы.

Средняя температура здесь была почти на 1,4 градуса Цельсия выше, чем в предыдущую самую теплую зиму 2015-2016 года.

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