Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Побит новый мировой температурный рекорд

Средняя температура поднялась почти на 1,4 градуса Цельсия.

Фото : wallpapers.99px5 марта 2020, 20:35

Специалисты по климату объявили о самом теплом феврале за все годы наблюдения на глобальном и региональном уровне, сообщает zakon.kz со ссылкой на Climate Change Service.

Температура на большей части Европы, Центральная Азии, Сибири и Западной Антарктиды была выше среднего. Прошедшая зима (с декабря 2019 года по февраль 2020 года) была самой теплой за всю историю Европы.

Средняя температура здесь была почти на 1,4 градуса Цельсия выше, чем в предыдущую самую теплую зиму 2015-2016 года.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты