Алматинцев предупредили о возможном подтоплении

Организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

В ночь с 5 на 6 марта в Алматы ожидается переход дождя в снег с понижением температуры, сообщает zakon.kz.

Власти города организуют ночное дежурство спецтехники и дорожных рабочих. В целях предупреждения подтоплений и гололедных явлений в ночной период задействовано 414 ед. спецтехники, в том числе 29 мотопомп, 3 ассенизаторных машин и 281 дорожных рабочих.

​В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

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