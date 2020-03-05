Алматинцев предупредили о возможном подтоплении
Организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
Фото : Pixabay5 марта 2020, 20:51
В ночь с 5 на 6 марта в Алматы ожидается переход дождя в снег с понижением температуры, сообщает zakon.kz.
Власти города организуют ночное дежурство спецтехники и дорожных рабочих. В целях предупреждения подтоплений и гололедных явлений в ночной период задействовано 414 ед. спецтехники, в том числе 29 мотопомп, 3 ассенизаторных машин и 281 дорожных рабочих.
В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
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