В Бразилии коронавирус нашли у девочки без симптомов болезни

Ранее она посещала Италию и Португалию.

Минздрав Бразилии сообщил о наличии коронавируса у 13-летней девочки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Globo.

У нее отсутствуют какие-либо симптомы заболевания. Решение провести тест на коронавирус было связано с ее поездкой в одну из стран, где высок риск заражения.

Первоначально из-за отсутствия симптомов Минздрав Бразилии даже отказался включить пациентку в число соотечественников, у которых подтверждено наличие коронавируса.Это решение вызвало широкий общественный резонанс - в прессе и соцсетях ведомство обвинили в безответственном отношении к распространению вируса. Уже через несколько часов Минздрав Бразилии провел консультацию со специалистами и объявил, что отныне рассматривает случай 13-летней пациентки как официально подтвержденный.

В ведомстве отметили, что отсутствие симптомов может быть связано с приемом медикаментов, которые подростку прописали несколько дней назад из-за травмы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!