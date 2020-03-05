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В Бразилии коронавирус нашли у девочки без симптомов болезни

Ранее она посещала Италию и Португалию.

Фото : Pixabay5 марта 2020, 22:09

Минздрав Бразилии сообщил о наличии коронавируса у 13-летней девочки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Globo.

У нее отсутствуют какие-либо симптомы заболевания. Решение провести тест на коронавирус было связано с ее поездкой в одну из стран, где высок риск заражения.

Первоначально из-за отсутствия симптомов Минздрав Бразилии даже отказался включить пациентку в число соотечественников, у которых подтверждено наличие коронавируса.Это решение вызвало широкий общественный резонанс - в прессе и соцсетях ведомство обвинили в безответственном отношении к распространению вируса. Уже через несколько часов Минздрав Бразилии провел консультацию со специалистами и объявил, что отныне рассматривает случай 13-летней пациентки как официально подтвержденный.

В ведомстве отметили, что отсутствие симптомов может быть связано с приемом медикаментов, которые подростку прописали несколько дней назад из-за травмы.


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