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Абаев прокомментировал поездку Токаева в Кордай

Он считает, что поездка, состоявшаяся в День благодарности, придало ей значимость.

Фото : Хабар 245 марта 2020, 22:40

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев дал оценку поездке главы государства в Кордайский район, сообщает zakon.kz.

После тех событий прошел месяц. За это время эмоции улеглись, а любую проблему лучше всего, конечно же, обсуждать на холодную голову. Факт того, что поездка состоялась в День благодарности, я думаю, придало этому событию некую знаковость. В ходе визита Касым-Жомарт Кемелевич вновь заверил общественность, что все виновные понесут наказание, вне зависимости от этнической принадлежности. Также глава государства отметил, что мы должны беречь межэтнические согласие, мир и дружбу, не поддаваясь на провокации. Касым-Жомарт Кемелевич дал поручения правоохранительным органам разобраться и наказать всех, кто причастен к контрабандному бизнесу в этом районе. Ведь именно он стал так называемым спусковым крючком трагических событий, к сожалению, свидетелями которых мы стали, - заявил Абаев в интервью программе "Открытый диалог " на телеканале "Хабар".

Токаев 1 марта посетил Кордайскую область, где встретился с местными жителями.


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