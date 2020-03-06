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6 марта на большей территорий Казахстана ожидаются осадки

Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра.

Фото : яндекс6 марта 2020, 06:10

На большую часть РК будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым в западной части республики ожидается погода без осадков, сообщает zakon.kz.

С уходящим циклоном на остальной территорий Казахстана местами пройдет снег, на юге осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на юге гололед и пыльная буря, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, местами – туман. В Мангыстауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области с низовой метелью.

В Туркестанской, утром и днем Алматинской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской области с пыльной бурей.

В Карагандинской области местами ожидаются низовая метель, туман, днем – усиление ветра 18 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром – туман. В Западно-Казахстанской, Костанайской облатях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 4°, облачно, дождь.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -11°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 6 марта.


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