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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на востоке Казахстана

Подземный толчок был зафиксирован в 03.26.

Фото : капитал6 марта 2020, 07:44

На востоке Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Подземный толчок был зафиксирован в 03.26 (по времени Нур-Султана) .

Эпицентр землетрясения находился примерно в 135 км от казахстанско-китайской границы и в 300 км к юго-юго-западу от Усть-Каменогорска, - говорится в сообщении Алтае-Саянский филиала Единой Геофизической службы РАН.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5 баллов по шкале MSK-64.


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