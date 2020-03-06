Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на востоке Казахстана
Подземный толчок был зафиксирован в 03.26.
Фото : капитал6 марта 2020, 07:44
На востоке Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.
Подземный толчок был зафиксирован в 03.26 (по времени Нур-Султана) .
Эпицентр землетрясения находился примерно в 135 км от казахстанско-китайской границы и в 300 км к юго-юго-западу от Усть-Каменогорска, - говорится в сообщении Алтае-Саянский филиала Единой Геофизической службы РАН.
Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5 баллов по шкале MSK-64.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5010401-f0bbede806844a8f445c297e8673bd8e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...