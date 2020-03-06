ВОЗ заявила о распространении коронавируса в 85 странах вне Китая

Число заразившихся новым типом коронавируса за пределами Китая превысило 14,7 тыс. человек.

Число заразившихся новым типом коронавируса за пределами Китая превысило 14,7 тыс. человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

За сутки, 5 марта, зарегистрировали 2098 новых случаев заболевания, - говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, случаи заражения коронавирусом выявили в 85 странах. Вне КНР за сутки от заболевания умерли 53 человека. Всего за пределами Китая зафиксировали 267 летальных исходов.

В ВОЗ сообщили, что число заразившихся в мире достигло 95 333 человек, из которых в КНР - 80 565.







Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!