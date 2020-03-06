ВОЗ заявила о распространении коронавируса в 85 странах вне Китая
Число заразившихся новым типом коронавируса за пределами Китая превысило 14,7 тыс. человек.
Фото : salamnews6 марта 2020, 08:31
Число заразившихся новым типом коронавируса за пределами Китая превысило 14,7 тыс. человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.
За сутки, 5 марта, зарегистрировали 2098 новых случаев заболевания, - говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, случаи заражения коронавирусом выявили в 85 странах. Вне КНР за сутки от заболевания умерли 53 человека. Всего за пределами Китая зафиксировали 267 летальных исходов.
В ВОЗ сообщили, что число заразившихся в мире достигло 95 333 человек, из которых в КНР - 80 565.
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