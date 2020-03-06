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Экс-президента Эквадора могут посадить на 7 лет

Прокуратура считает Корреа автором и выгодоприобретателем преступной схемы.

Фото : expert.ru6 марта 2020, 09:12

Генпрокурор Эквадора Диана Салазар попросила суд приговорить экс-президента страны Рафаэля Корреа к 7 годам тюрьмы по обвинению в коррупции, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Прокуратура считает Корреа автором и выгодоприобретателем преступной схемы с участием сотрудников госаппарата, в рамках которой им получены от предателей свыше $7,5 млн на финансирование избирательных кампаний в обмен на госконтракты. Помимо назначения тюремного срока, обвинение просит суд взыскать с экс-президента компенсацию в $23 млн (трехкратный размер полученной им суммы) и еще $1,1 млн штрафа.

Помимо Корреа, по делу проходят 20 обвиняемых, в том числе бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас.

Сам бывший глава государства, в настоящее время проживающий в Бельгии, категорически отвергает все обвинения, полагая, что они носят политический характер.


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