В Нур-Султане женщинам подарят больше тысячи тюльпанов в честь 8 марта

Акция продлится до 8 марта и волонтеры вручат цветы работницам сферы коммунального хозяйства, учреждений культуры, медицинских и социальных организаций и другим женщинам самых разных возрастов и профессий.

В рамках акции "Көктем шуағы", которая пройдет с 5 по 8 марта, волонтеры "Астана жастары" совместно с предпринимателями раздадут 1001 тюльпан представительницам прекрасной половины человечества, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Сегодня акция прошла на территории ТК "Астаналык", где волонтеры подарили тюльпаны работницам торгового комплекса и тепло поблагодарили. Всего в акции приняли участие порядка 20 волонтеров, среди которых есть и молодые предприниматели.

Волонтёры признались, что в этот весенний день им было приятно дарить улыбки и цветы прекрасным женщинам.

8 марта замечательный праздник. Праздник весны. Наша акция посвящается нашим матерям, сестрам, всем женщинам. Первые секунды когда дарили тюльпаны, женщины сначала удивлялись и смотрели с недоверием, но затем они радовались и благодарили за такое внимание, - говорит столичный волонтер Адилет Байбосынов.

Акция продлится до 8 марта и волонтеры вручат цветы работницам сферы коммунального хозяйства, учреждений культуры, медицинских и социальных организаций и другим женщинам самых разных возрастов и профессий.

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