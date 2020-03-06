Комментаторы обвинили блогера в незнании акимов

Люди за своего акима горой стоят - Шолпан Али.

Известный блогер Шолпан Али ответила на комментарий, что не знает имени акима Мангистауской области, передает zakon.kz.

Ранее блогер опубликовала пост в социальной сети Facebook, где удивилась, что Мангистауская область стала чаще мелькать в новостных заголовках центральных СМИ в позитивном ключе.

- Не хочу гуглить, кто там аким, - написала она.

За эту фразу, комментаторы сделали ей замечание.

- … Я же о другом говорила. Но комментаторы хорошо отзываются о работе акима области, решила погуглить… - ответила Шолпан Али в Facebook.

Блогер высказала удивление необычностью карьеры Серикбая Трумова.

- Что я этим хочу сказать? Нынешний глава Мангистауской области начинал свою трудовую деятельность с работы... бетонщиком, был водителем, преподавателем, главным специалистом и так далее. В последствие стал акимом Жанаозена. Действительно, был акимом города, мягко скажем, непростое для региона время (2012-2015). За годы его работы Жанаозен стал восстанавливаться, люди успокоились, экономика города подросла, стали строиться социальные объекты, в целом, город вернулся к повседневной жизни. Но главный позитив я вижу в том, что люди за своего акима горой стоят. Наверное, так и должно быть, когда управление регионом идет правильно. В общем, все молодцы, - написала она.

Для справки: Серикбай Трумов назначен акимом Мангистауской области 12 июня 2019 года. До этого был акиммом города Жанаозен Мангистауской области (02.2012 - 10.07.2015), акимом города Актау (10.07.2015 - 29.10.2017), секретарем маслихата Мангистауской области (22.11.2017 – 12.06.2019)

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