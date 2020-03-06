Серию "головных" арыков построят в Алматы

Это сможет решить проблему подтоплений.

Архитекторы таким образом предлагают бороться с проблемой подтоплений нижней части города, которая с каждым годом только увеличивается из-за асфальтирования дорог, передает zakon.kz.

На общественных обсуждениях в "Алматыгенплан" представили проект "Корректировки генерального плана развития территории Алматы на 2020-2030 годы".

В проекте отдельное внимание уделено созданию сети крупных арыков для борьбы с подтоплениями. По словам одного из разработчиков проекта генплана, из-за застройки и увеличивающегося числа покрытия улиц города асфальтом в землю впитывается меньше влаги и дождевая вода растекается по улицам. С каждым годом подтопление нижней части города увеличивается, так как дождевая вода под уклоном стекает вниз.

- Чтобы решить эту проблему в проекте генплана предусмотрено создание сети головных арыков, наподобие того, что проложен по Абая, по которым будет распределяться поверхностный сток. Это будет сеть перехватывающих каналов от Аль-Фараби до улицы Рыскулова. Система будет перехватывать дождевую воду и распределять по меньшим арыкам. В городе также наблюдается проблема слабого развития арычной сети. Арыки отсутствуют в нижней части города и в западной его оконечности. Необходимо развивать их, - рассказал inAlmaty.kz руководитель группы разрабатывающей проект генплана, заместитель директора ТОО "Алматыгипрогор-1" Алтай Сатыбалдиев.

Архитекторы предлагают построить три больших перехватывающих канала – по Толе би, Райымбека и Рыскулова. По ним вода будет уводиться в речки города. Кроме того, часть воду будут аккумулировать в специальных емкостях. Затем эту воду можно будет использовать для полива в сухие дни.

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