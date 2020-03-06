Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Серию "головных" арыков построят в Алматы

Это сможет решить проблему подтоплений.

Фото : inalmaty.kz6 марта 2020, 10:02

Архитекторы таким образом предлагают бороться с проблемой подтоплений нижней части города, которая с каждым годом только увеличивается из-за асфальтирования дорог, передает zakon.kz.

На общественных обсуждениях в "Алматыгенплан" представили проект "Корректировки генерального плана развития территории Алматы на 2020-2030 годы".

В проекте отдельное внимание уделено созданию сети крупных арыков для борьбы с подтоплениями. По словам одного из разработчиков проекта генплана, из-за застройки и увеличивающегося числа покрытия улиц города асфальтом в землю впитывается меньше влаги и дождевая вода растекается по улицам. С каждым годом подтопление нижней части города увеличивается, так как дождевая вода под уклоном стекает вниз.

- Чтобы решить эту проблему в проекте генплана предусмотрено создание сети головных арыков, наподобие того, что проложен по Абая, по которым будет распределяться поверхностный сток. Это будет сеть перехватывающих каналов от Аль-Фараби до улицы Рыскулова. Система будет перехватывать дождевую воду и распределять по меньшим арыкам. В городе также наблюдается проблема слабого развития арычной сети. Арыки отсутствуют в нижней части города и в западной его оконечности. Необходимо развивать их, - рассказал inAlmaty.kz руководитель группы разрабатывающей проект генплана, заместитель директора ТОО "Алматыгипрогор-1" Алтай Сатыбалдиев.

Архитекторы предлагают построить три больших перехватывающих канала – по Толе би, Райымбека и Рыскулова. По ним вода будет уводиться в речки города. Кроме того, часть воду будут аккумулировать в специальных емкостях. Затем эту воду можно будет использовать для полива в сухие дни.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты