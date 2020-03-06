Казахстанская модель получила международную бизнес-премию

Сейчас Акерке является лицом американских и европейских глянцевых обложек.

Алматинка Акерке Искакова стала обладательницей международной бизнес-премии "Golden 1000". Девушка уже 3 последних года работает моделью в США, и с каждым днем ее популярность в модных кругах растет, передает zakon.kz.

Церемония вручения премии "Golden 1000" состоится в сентябре в Испании, в одном из самых красивых концертных залов Европы. Имена первых номинантов уже становятся известны и среди счастливчиков – модель Акерке Искакова.

Они меня вышли, написали письмо, сказали, что следили за моим Instagram, за моими работами, обложками журналов, конкурсами красоты. И решили выдвинуть на эту номинацию, скинули необходимые документы, я заполнила, отправила, рассказала, сколько лет я в модельном бизнесе, какие у меня успехи, на обложках каких журналов была, в каких благотворительных акциях участвовала. Составила краткую биографию, информацию о себе, - рассказала девушка.

Сейчас Акерке является лицом американских и европейских глянцевых обложек. Модели экзотической евразийской внешности привлекли внимание жюри международного конкурса красоты Miss Nation Universe, где Акерке стала победительницей. Модель украшала обложки журналов Topcity, Surreal, Faddy, Ellements, Gmaro, # 1Mag, FHM Netherlands.

По признанию алматинки, на "Golden 1000" как такового денежного приза нет, на торжественной церемонии будут официально награждать сертификатом, дипломом, хрустальной статуэткой международной бизнес-премии.

Вся эта номинация несет глубокий смысл, призывает людей развиваться, помогать друг другу, в том числе за счет участия в благотворительных мероприятиях, - добавила Акерке.

Живя в Алматы, Акерке Искак в 13-14 лет начала обучение в модельной школе. С 16 лет работает моделью официально, участвовала в кастингах, телешоу. Позже работала за границей в качестве модели в разных странах.

Но моя модельная карьера стала хорошо развиваться именно в США, где я уже 3 года, здесь огромная площадка, много возможностей, интересных продюсеров. Также здесь в Майами поступило предложение для участия в телевизионном шоу. По мере возможности я стараюсь находить время, пробовать новое интересное, - рассказала Акерке Искак.

Хобби Акерке - фехтование и танцы. Обучаясь в модельной школе Fashion TV в Нью-Йорке, модель также участвует в благотворительной деятельности. Как филантроп, Акерке помогает начинающим спортсменам в приобретении необходимых атрибутов.

Альберт Ахметов

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