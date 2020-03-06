Как проверить поставили ли вас на портал

Многие знают для того, чтобы получить плановую госпитализацию в больнице надо встать на Портал.

В медицинской отрасли есть такое понятие "Портал", сообщает zakon.kz.

Многие знают для того, чтобы получить плановую госпитализацию в больнице надо встать на Портал. Если провести анализ всех обращений и жалоб от населения, то 25% связано именно с Порталом, если быть точнее то:

• время ожидания на портале очень длинное;

• региональная или республиканская больница закрыла портал;

• портал виснет;

• портал не открывается;

• больница не принимает портал и т.д.

Но цифровая статистика показывает, что среднее время ожидания не превышает больше 3 недель, так в чем же проблема?

Сами граждане не знают, как проверить поставили их на портал или нет.

Чтобы решить этот вопрос на территории РК работает сайт Портала www.bg.eisz.kz

Здесь Вы можете найти:

• введя свой ИИН или ФИО узнать дату и место плановой госпитализации;

• увидеть лист ожидания по всем региональным и республиканским больницам;

• все контактные данные по каждому региону чтобы узнать больше информации.

Хотим проинформировать, что на данный момент Минздрав РК совместно с egov.kz готовят к запуску автоматическое СМС уведомление на ваш телефон, при определении даты и места плановой госпитализации, - сообщил пресс-секретарь Офиса цифровизации Министерства здравоохранения РК.

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