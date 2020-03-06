Как проверить поставили ли вас на портал
Многие знают для того, чтобы получить плановую госпитализацию в больнице надо встать на Портал.
В медицинской отрасли есть такое понятие "Портал", сообщает zakon.kz.
Многие знают для того, чтобы получить плановую госпитализацию в больнице надо встать на Портал. Если провести анализ всех обращений и жалоб от населения, то 25% связано именно с Порталом, если быть точнее то:
• время ожидания на портале очень длинное;
• региональная или республиканская больница закрыла портал;
• портал виснет;
• портал не открывается;
• больница не принимает портал и т.д.
Но цифровая статистика показывает, что среднее время ожидания не превышает больше 3 недель, так в чем же проблема?
Сами граждане не знают, как проверить поставили их на портал или нет.
Чтобы решить этот вопрос на территории РК работает сайт Портала www.bg.eisz.kz
Здесь Вы можете найти:
• введя свой ИИН или ФИО узнать дату и место плановой госпитализации;
• увидеть лист ожидания по всем региональным и республиканским больницам;
• все контактные данные по каждому региону чтобы узнать больше информации.
Хотим проинформировать, что на данный момент Минздрав РК совместно с egov.kz готовят к запуску автоматическое СМС уведомление на ваш телефон, при определении даты и места плановой госпитализации, - сообщил пресс-секретарь Офиса цифровизации Министерства здравоохранения РК.
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