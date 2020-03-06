Появились слухи о смерти Челаха

Судя по всему, это неправда.

В последнее время пошли слухи о том, что осужденный пожизненно Владислав Челах покончил с собой. Чтобы узнать, так это или нет, корреспондент "КАРАВАНА" долгое время договаривалась с руководством КУИС о встрече с ним. Ей удалось посетить колонию, где находятся смертники, передает zakon.kz.

Издание пишет, что сначала сам Челах отказывался общаться с журналистом. Но после долгих уговоров встреча состоялась.

В камере журналист увидела почти двухметрового качка, что никак не вязалось с образом солдата-срочника, каким его запомнили в зале суда.

После короткого интервью Владислав категорически отказался, чтобы его высказывания появились в СМИ. А сотрудники колонии заставили фотокорреспондента удалить почти все фотографии с Владиславом, которые тот успел сделать.

После этого журналисты обратились к маме Челаха, которая вместе с мужем и детьми переехала на ПМЖ в Россию, в Калининград.

– Влад ничего нам не говорит, – сказала мама Светлана Ващенко. – Единственное, что сказал, – он никого не убивал. А кто мог быть причастен, не говорит. Даже никакого намека. Да и во время свиданий нам не разрешают об этом говорить. Все разговоры сводятся только к семье и родственникам. Никаких посторонних вопросов нельзя задавать.

Трагедия на временном пограничном посту "Арканкерген", где в летнее время несли службу 15 пограничников, произошла в конце мая 2012 года. Пост перестал выходить на связь, и туда был направлен пограничный наряд с другой заставы. Прибывшие пограничники обнаружили, что здание казармы сожжено, а внутри находятся тела 14 погибших. В расположенном поблизости охотничьем домике было найдено тело егеря. Через несколько дней был задержан единственный выживший пограничник — 19-летний рядовой Челах. Первоначально он признался в убийстве сослуживцев и егеря, однако позже отказался от этих показаний, заявив, что они были даны под давлением. Межрайонный специализированный военный суд по уголовным делам 11 декабря 2012 года приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Челах обратился с ходатайством о рассмотрении его дела в кассационной инстанции Верховного суда. Он просил отменить пожизненное лишение свободы, и возместить ему 30 млн тенге за нарушение прав, дело отправить на дополнительное расследование. Апеллировал он к тому, что года комитетом ООН было принято решение о том, что в его отношении была нарушена статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. Его ходатайство оставили без удовлетворения.

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