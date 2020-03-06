10 крупных инвестпроектов на сумму свыше 354 млрд тенге реализовано в ЗКО в 2019 году

С начала прошлого года регион посетили 200 инвесторов, в том числе 85 иностранных.

Привлечение иностранных инвестиций в экономику Казахстана и их эффективное использование является одним из основных направлений взаимовыгодного экономического сотрудничества между странами. Кроме того, привлечение иностранного капитала позволяет создать в регионах новые высокотехнологичные производства, модернизировать многие предприятия, обеспечить население дополнительными рабочими местами. При этом стратегически важно находить способы поддержки иностранных и отечественных инвесторов, создавать благоприятную среду для их деятельности. О том, как эта работа ведется в Западно-Казахстанской области, какие проекты уже реализованы, а что планируется сделать в ближайшем будущем, в беседе с журналистом zakon.kz рассказал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Ернар Бекетов.

- Что делается руководством области для привлечения инвестиций в регион?

- В рамках реализации государственных программ и в целях развития приоритетных отраслей экономики основное внимание уделяется вопросам привлечения инвестиций и повышения конкурентоспособности. Так, с целью улучшения работы по привлечению инвесторов функционирует региональный совет по привлечению инвестиций, улучшению инвестиционного климата и продвижению экспорта, на котором обсуждаются проблемные вопросы и принимаются соответствующие решения.

По итогам 2019 года было проведено 5 заседания Совета инвесторов, на которых поддержано 10 проектов на общую сумму 40,9 млрд тенге с созданием 587 постоянных рабочих мест. В текущем году проведено 2 заседания Совета инвесторов, на которых поддержано 8 проектов на общую сумму 28,3 млрд тенге с созданием 462 постоянных рабочих мест. Данные проекты реализуются в таких отраслях, как АПК, туризм, стройиндустрия, образование.

Создается индустриальная зона, для которой выделен земельный участок в размере 281 га в Теректинском районе, разработано ТЭО и ПСД. На сегодняшний день из Республиканского бюджета выделены средства в размере 1,7 млрд тенге на подведение инфраструктуры.

Также в 2019 году разработан регламент работы по сопровождению инвестиционных проектов, Центр обслуживания инвесторов переформатирован по принципу "одного окна". С целью активизации работы по привлечению инвестиций единым региональным оператором по вопросам привлечения инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов, также по взаимодействию с государственными органами и институтами развития определен Центр обслуживания инвесторов при АО "СПК "AQJAIYQ".

При Центре обслуживания инвесторов в рамках работы фронт-офиса оказываются услуги по сопровождению и привлечению инвесторов в плоть до оказания содействия потенциальным инвесторам в визовой поддержке.

Кроме того, в феврале текущего года в Нур-Султане прошла Встреча с международными организациями и представителями дипломатического корпуса, где был презентован инвестиционный потенциал Западно-Казахстанской области.

В текущем году планируется проведение Дней экономики и культуры разных стран на территории ЗКО, целью которой является ознакомление жителей и гостей региона с культурой разных стран и привлечение иностранных инвесторов.

- Сколько инвесторов посетило ЗКО за последнее время и насколько они готовы вкладывать свои деньги?

- В целом по итогам прошлого года и двух месяцев текущего года область посетило 200 инвесторов, в том числе 85 иностранных. Стоит отметить стремительный рост заинтересованности иностранных инвесторов в реализации бизнес проектов в ЗКО. В частности наибольший интерес проявляют инвесторы из стран Европы и Юго-Восточной Азии в сферах АПК, стройиндустрии, строительства, легкой промышленности, туризма и т.д. С компаниями дальнего и ближнего зарубежья были проведены переговоры по сотрудничеству, и по их итогам ожидается значительное инвестирование в экономику области.

- Сколько инвестиций привлечено в ЗКО в прошлом году, и в каких направлениях они используются?

- По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал возрос на 24,5% и составил 584 млрд тенге. Из них объем внешних инвестиций вырос на 42,7% и составил 440,3 млрд тенге.

Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 75%. Западно-Казахстанская область занимает первое место по республике по доле внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал.

Что качается направлений использования, то значительная доля инвестиций в основной капитал приходилась на промышленность – 448,1 млрд тенге (76,7%), операции с недвижимым имуществом – 51,7 млрд тенге (8,8%), транспорт и складирование – 28,2 млрд тенге (4,8%).

- Реализация каких инвестиционных проектов только запланирована, а по каким уже есть конкретные результаты?

- В целом, сегодня в области сформирован пул из 126 инвестиционных проектов на общую сумму порядка 2 трлн тенге, с созданием свыше 3 тысяч постоянных рабочих мест. Из них 10 проектов с иностранным участием общей стоимостью 1,9 трлн тенге.

Кроме того, хотелось бы отметить, что по итогам 2019 года реализовано 10 крупных проектов на общую сумму 354,2 млрд тенге, в рамках которых создано 500 постоянных рабочих мест. Данные проекты реализованы в таких отраслях, как нефтегазовый сектор, машиностроение, стройиндустрия, АПК и прочие.

Подготовил Владимир Демидов

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