Какой будет погода 8 марта
Прогноз погоды на три дня.
Фото : 4news.kz6 марта 2020, 11:10
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на выходные и праздничные дни, сообщает zakon.kz.
В ближайшие сутки на юге, юго-востоке, востоке с прохождением арктического фронта еще сохранятся осадки, преимущественно снег. Но холодный и обширный антициклон, сместившийся уже на северные и западные области республики, быстро распространится и на остальную территорию. Поэтому в праздничный день 8 марта в Казахстане ожидается, хотя и прохладная, но преимущественно малооблачная и без осадков погода. Но уже в понедельник на западные области республики начнут поступать теплые воздушные массы с Черного моря, которые быстро вытеснят холод и на остальной территории Казахстана, - говорится в сообщении.
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