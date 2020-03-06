Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Вратарь воспользовался шпаргалкой в Кубке Англии

Основное время игры завершилось со счетом 1:1, дополнительные таймы прошли без голов, и настало время лотереи - серии послематчевых пенальти.

Фото : Twitter6 марта 2020, 12:09

Голкипер "Норвич сити", нидерландец Тим Крул в игре 1/8 Кубка Англии против "Тоттэнхэма" во время серии послематчевых пенальти воспользовался шпаргалкой и вывел свою команду в следующий раунд, передает zakon.kz.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1, дополнительные таймы прошли без голов, и настало время лотереи - серии послематчевых пенальти. Наблюдательные болельщики заметили, что голкипер перед каждым выходом на "дуэль" пил воду из бутылки за воротами.

Благодаря хорошему качеству современной техники всему миру удалось разглядеть, что делал он это не просто так. Крул заранее записал на бутылке, в какие углы чаще всего бьет каждый игрок "Тоттенхэма".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

@timkrulofficial wrote on his bottle where every Spurs player would take their penalty. ✍️ He saved two and sent @norwichcityfc through ????

Публикация от 433 (@433) 5 Мар 2020 в 1:49 PST

В итоге Тим Крул успешно отразил удары игроков "Тоттэенхэма" Троя Перрота и Жедсона Фернандеша, серия пенальти закончилась со счетом 3:2 в пользу "Норвич сити", который и прошел дальше.

Ранее 31-летний вратарь выступал за "Ньюкасл Юнайтед", "Фалкирк", "Карлайл Юнайтед", "Аякс" и "АЗ Алкмар". За сборную Нидерландов сыграл восемь матчей.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты