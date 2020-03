Вратарь воспользовался шпаргалкой в Кубке Англии

Голкипер "Норвич сити", нидерландец Тим Крул в игре 1/8 Кубка Англии против "Тоттэнхэма" во время серии послематчевых пенальти воспользовался шпаргалкой и вывел свою команду в следующий раунд, передает zakon.kz.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1, дополнительные таймы прошли без голов, и настало время лотереи - серии послематчевых пенальти. Наблюдательные болельщики заметили, что голкипер перед каждым выходом на "дуэль" пил воду из бутылки за воротами.

В итоге Тим Крул успешно отразил удары игроков "Тоттэенхэма" Троя Перрота и Жедсона Фернандеша, серия пенальти закончилась со счетом 3:2 в пользу "Норвич сити", который и прошел дальше.

???? Tim Krul wrote down where every Spurs player takes their penalties on his water bottle!



His penalty shootout expertise takes Norwich through to the next round of the FA Cup!#TOTNOR #FACup pic.twitter.com/FVSP63X8yX