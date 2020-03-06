"Астана Конвеншн Бюро" о влиянии коронавируса на индустрию туризма

На сегодняшний день наиболее актуальной и обсуждаемой темой во всех сферах деятельности является влияние коронавируса на текущую ситуацию и его дальнейшие последствия.

Своим мнением о влиянии коронавируса на индустрию туризма, в том числе делового туризма, поделилась Хелена Махуас, заместитель директора Компании "Астана Конвеншн Бюро", передает zakon.kz.

- Каково влияние коронавируса и соответствующих изменений, происходящих в индустрии туризма, и в частности в секторе MICE?

- Более 95 000 человек, главным образом в Китае, были диагностированы с коронавирусом COVID-19 после вспышки, которая возникла в Ухане в конце 2019 года.

Более 80 стран ввели какие-либо ограничения на поездки, будь то закрытие границ, запреты на въезд или выезд, визовые ограничения и/или приостановление рейсов. Во многих странах наблюдается значительное снижение числа туристов.

На основании последних отчетов, опубликованных ICCA, Ассоциацией международных конгрессов и конвенций, ряд ассоциаций и организаций, базирующихся, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, решили отложить или отменить свои ежегодные собрания и конвенции, запланированные на первую половину 2020 года (ITB Berlin, Ежегодный саммит PATA и др.).

- Казахстан сейчас принимает различные профилактические меры. Повлияло ли это на ваши планы и мероприятия, связанные со стратегией развития отдыха и MICE-туризма в городе?

- Бюро внимательно следит за ситуацией, и мы стараемся не допустить распространения атмосферы, поддерживая устойчивый подход к продвижению и развитию в соответствии с нашими первоначальными планами, сохраняя при этом поддерживающее и гибкое отношение к потенциальным событиям, к нашим партнерам, поставщикам и организаторам мероприятия.

Хотя мы находимся в периоде неопределенности, мы должны смотреть вперед и действовать как можно лучше и продолжать свою деятельность.

- Есть ли положительная сторона в текущей ситуации?

- Хотя это на ранних стадиях, похоже, что большинство казахстанцев, которые обычно выезжают за границу на национальные праздники, будут проводить предстоящие праздники в Казахстане, следовательно, увеличатся потенциальные доходы местных поставщиков туризма. С корпоративной точки зрения, некоторые компании решили перенести свои мероприятия из-за границы на проведение их дома.

Согласно совместному обращению ЮНВТО и ВОЗ необходимо «осуществление мер в области здравоохранения таким образом, чтобы свести к минимуму ненужное вмешательство в международную торговлю и туризм», и что обе стороны тесно сотрудничают для достижения этих целей.

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