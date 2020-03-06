4,4 млрд тенге в минуту: в Нацбанке РК посчитали суммы денежных переводов казахстанцев

В среднем за день через национальные платежные системы проходит 169,3 тысячи платежей.

Более трех триллионов тенге за день в среднем переводили через национальные платежные системы казахстанцы в 2019 году, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Национального банка РК, в 2019 году общий объем безналичных платежей и переводов денег, проведенных на территории Казахстана в национальной валюте, составил 793 трлн тенге. Из них 96% проведено через платежные системы Нацбанка (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга).

В течение 2019 года через указанные платежные системы проведено 41,6 млн транзакций на сумму 762,0 трлн тенге. В среднем за день через национальные платежные системы проходит 169,3 тысячи платежей на общую сумму 3,1 трлн тенге, то есть, в операционные дни в среднем за минуту проходит 4,4 млрд тенге, – сообщили в пресс-службе финрегулятора.

В НБРК дополнили, что коэффициент работоспособности платежных систем Нацбанка в 2019 году составил 99,99%. Это превышает установленные целевые показатели и характеризует высокую эффективность функционирования национальных платежных систем.

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