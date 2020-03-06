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В Нур-Султане мужчина "сдавал" чужие квартиры

На уловки мошенника попались трое жителей столицы.

Фото : Andrey Popov/Fotolia6 марта 2020, 12:47

Сотрудники криминальной полиции задержали 31-летнего житель столицы, который под предлогом аренды квартир совершал мошенничества, передает zakon.kz.

Свои ложные объявления мужчина размещал на сайте частных объявлений. Для привлечения клиентов он выкладывал фото квартир, скопировав заранее с чужих объявлений и указывал заниженную цену, которая бы привлекла будущих арендаторов. По телефону мошенник просил перечислить на электронный кошелек предоплату. Когда потерпевшие перечисляли деньги, мошенник тут же удалял объявления и отключал сотовый телефон, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

На уловки мошенника попались трое жителей столицы, которые в поисках аренды квартиры в Интернете нашли объявления. Договорившись об условиях аренды, они перечислили предоплату на электронный кошелек. Но после перевода денег мобильный телефон был отключен, а деньги ушли на неизвестный счет. Жители остались без денег и жилья, после чего обратились в полицию с заявлением.

В отношении задержанного проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК (мошенничество).


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