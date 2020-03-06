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Путин поручил усилить карантинный контроль на границе с Казахстаном

Поручение было дано 23 декабря 2019 года.

Фото : ТАСС6 марта 2020, 13:10

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по усилению карантинного контроля на российско-казахстанской границе, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Правительству Российской Федерации принять меры по усилению государственного карантинного фитосанитарного контроля за оборотом подкарантинной продукции, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан, в том числе путем обеспечения прослеживаемости этой продукции, - говорится в перечне поручения.

Поручение было дано 23 декабря 2019 года после встречи с представителями общественности в Адыгее.

Кроме того, в тот день Путин поручил правительству подготовить предложения о внесении в законодательство изменений в области семеноводства и в области карантина растений. Также он поручил проработать предложения о том, как снизить до 10% ставку НДС в отношении операций по реализации продуктов переработки кормовых культур, в том числе силоса и сенажа. Т


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