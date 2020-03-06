Коррупция разрушает дороги страны

Факты взяточничества свидетельствуют о необходимости принятия решительных мер со стороны профильного ведомства.

Главу транспортной инспекции Костанайской области подозревают в получении взятки, сейчас он задержан. Об этом на совещании в Агентстве по противодействию коррупции сообщила руководитель департамента превенции ведомства Анар Жарова, передает корреспондент zakon.kz.

"Одной из самых наиболее коррупциогенных сфер является транспортный контроль. В 2019 году здесь были осуждены 14 сотрудников инспекции транспортного контроля. Буквально на днях задержан руководитель инспекции Костанайской области - его подозревают в систематическом получении взяток за проезд грузовых транспортных средств", - сказала Жарова.

Как она отметила, такие факты свидетельствуют о необходимости принятия решительных мер со стороны министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Схема стара - это получение взяток за беспрепятственный проезд поста, в том числе с превышением допустимой нагрузки на ось и без соблюдения режима труда и отдыха. В последствие - разрушены дороги - падает привлекательность Казахстана в качестве транспортного коридора между Китаем и Европой. Специальной мониторинговой группой инспекции контроля проведены 47 рейдовых выездов - выявлено 225 фактов перегруза. По каждому оформлены административные протоколы, - указала глава департамента.

По ее словам, в качестве системной меры необходимо полностью исключить человеческий фактор на контрольно-пропускных пунктах с внедрением автоматизированной системы взвешивания по аналогии с системой в развитый странах.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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