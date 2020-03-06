Мост на станции Шамалган планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году

Сейчас ведутся подготовительные работы перед предстоящим строительным сезоном.

В Министерстве индустрии рассказали, что путепровод на станции Шамалган начнут строить в этом году и он будет в виде эстакады. Проект планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году, передает zakon.kz.

Комитет автомобильных дорог провел научно-технический совет, где специалисты определили вариант строительства путепровода в виде эстакады протяженностью 340 метров.

Мост построят между населенными пунктами Шамалган и Екпенди. Развязка будет расположена в 250 метрах от железнодорожного переезда. Это позволит перенести транзитный транспортный поток за пределы населенного пункта.

Сейчас ведутся подготовительные работы перед предстоящим строительным сезоном. Проект планируют сдать в эксплуатацию в августе 2021 года.

Кроме того, уже начато строительство пешеходного перехода через железную дорогу на станции Шамалган по дороге "Алматы-1 – ст. Шамалган – Узынагаш". На эти цели из местного бюджета было выделено 330 млн тенге.

Путепровод на железнодорожной станции Шамалган отнесен к объектам строительства, требующего особого регулирования.

Авария на станции Шамалган произошла 15 сентября. Тогда поезд столкнулся с автобусом. В результате ДТП пострадали три человека, один из них погиб.

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