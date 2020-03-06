Свыше 79% сел Мангистауской области планируется обеспечить чистой водой в 2020 году

На данный момент это показатель достиг 75,8%.

Обеспечение качественной питьевой водой жителей населенных пунктов в РК входит в десятку глобальных вызовов для современного развития страны. Однако жители различных регионов, особенно в сельской местности, до сих пор имеют разный уровень доступа к чистой воде, а потому во всех областях Казахстана активно ведется работа по искоренению этого неравенства. О том, что делается в данной сфере руководством Мангистауской области, в беседе с журналистом zakon.kz рассказал заместитель руководителя управления ЖКХ Мангистауской области Нурлан Орынбасаров.

- Сколько процентов сельских населенных пунктов (СНП) охвачены централизованным водоснабжением в Мангистауской области?

- Показатель охвата центральным водоснабжением сельских населенных пунктов Мангистауской области достиг 75,8%. Это 44 СНП, где численность населения составляет 91% от общего числа жителей сельской местности. Для сравнения – в 2018 году охват центральным водоснабжением СНП региона составлял 69%.

- Сколько денег было выделено в 2019 году на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в регионе?

- В прошлом году по программе "Развитие регионов до 2020 года" на реализацию 16 проектов водоснабжения выделено 5,6 млрд тенге. Из них 4,2 млрд тенге из республиканского бюджета и 1,4 млрд тенге – из местного бюджета.

В результате уже завершено строительство сетей водоснабжения населенных пунктов Есет, Толеп, Сарга, Бейнеу-4, Бейнеу – 5 Бейнеуского района, Сенек, Куланды Каракиянского района, Таучик Тупкараганского района, Баскудук Мунайлинского района и жилого массива Приморский города Актау. В будущем планируется обеспечение централизованным водоснабжением сельских населенных пунктов Мунайлинского, Мангистауского и Тупкараганского районов.

- Сколько процентов СНП в регионе получили доступ к централизованному водоснабжению к началу 2020 года?

- В 2020 году для обеспечения централизованным водоснабжением ряда населенных пунктов выделено 2,0 млрд тенге. В их числе населенные пункты Кызылтобе, Бирлик Мунайлинского района. СНП Мангыстау-3, Мангыстау-5, Баскудук. Села Акшукур и Сайын Шапагатов Тупкараганского района.

Также завершены проекты водоснабжения новых земельных участков села Жармыш Мангистауского района. До конца года эти показатели будут доведены до 79,3%. То есть центральным водоснабжением будут охвачены 46 СНП, численность населения которых составляет 94% от числа всех жителей сельской местности региона.

- Что еще запланировано в сфере водоснабжения на текущий год, и какие ожидаются результаты?

- Вопрос питьевой воды актуален для нашего региона. В 2019 году дефицит воды составил 35 тыс. м3/сутки. К 2025 году дефицит воды составит 86 тыс. м3/сутки. Для решения этой проблемы ведется работы по увеличению производительности опреснительного завода Каспий до 40 тыс. м3/сутки (2 очередь). Строительство опреснительного завода мощностью 17,0 тыс.м3/сутки в месторождении Каражанбас АО "Казмунайгаз". Кроме того, для обеспечения питьевой водой жителей города Жанаозен, АО "НК" КазМунайГаз" разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта "Строительство опреснительного завода мощностью 50,0 тыс.м3/сутки в курортной зоне "Кендерли".

Подготовил Владимир Демидов

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