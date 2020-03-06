Кайрат Мами: Наша общая цель – сохранение мира и согласия

Мероприятие прошло в рамках Национального плана мероприятий по организации и проведению 25-летия Конституции РК и Ассамблеи народа Казахстана.

В Алматы председатель Конституционного Совета Кайрат Мами принял участие в круглом столе на тему: "Конституция и Ассамблея народа Казахстана – фундамент стабильности, модернизации и единства", передает zakon.kz.

Мероприятие прошло в рамках Национального плана мероприятий по организации и проведению 25-летия Конституции РК и Ассамблеи народа Казахстана.

В форуме участвовали заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК – Елбасы Игорь Рогов, руководители государственных органов, депутаты Парламента, представители этнокультурных объединений, а также известные ученые страны.

Кайрат Мами отметил, что Конституционные принципы социального прогресса предполагают существование таких взаимоотношений между государством, общественными организациями и гражданами, когда вопросы их взаимодействия должны решаться цивилизованными методами на основе консенсуса, принципов верховенства права.

Такому режиму присущи демократические методы управления и уважение человеческой личности. Данные подходы актуальны и на современном этапе развития государственности, свидетельством которых стали недавние события в Кордае. Наша общая цель – это сохранение и приумножение главного богатства нашего государства: мира и согласия в обществе, - сказал он.

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