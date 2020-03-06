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Бывший посол Ирана в Сирии умер от коронавируса

Дипломат избирался депутатом иранского парламента седьмого созыва

Фото : informator.ua6 марта 2020, 14:16

Экс-советник министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и экс-посол в Сирии Хосейн Шейхолеслам скончался после того, как заразился COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой NEWS.ru.

По данным издания, дипломат избирался депутатом иранского парламента седьмого созыва.

Власти Ирана объясняют высокую смертность от нового типа вируса двумя причинами. Первой называют преклонный возраст большинства инфицированных. Вторая причина заключается в том, что Тегеран, по мнению руководства страны, демонстрирует предельную честность при обнародовании числа заболевших и умерших.


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