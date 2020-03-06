Бывший посол Ирана в Сирии умер от коронавируса

Дипломат избирался депутатом иранского парламента седьмого созыва

Экс-советник министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и экс-посол в Сирии Хосейн Шейхолеслам скончался после того, как заразился COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой NEWS.ru.



По данным издания, дипломат избирался депутатом иранского парламента седьмого созыва.

Mehr als 20 iranische Politiker im #Iran mit #Corona infiziert. Einige gestorben. Gestern ein weiterer: Former Iranian ambassador to Syria and a hostage-taker of U.S. diplomats, Hossein #Sheikholeslam, died Thursday from a #Covid19 infection. #Iran #Coronavirus. pic.twitter.com/C2sdnPdWMl — Natalie Amiri (@NatalieAmiri) March 6, 2020

Власти Ирана объясняют высокую смертность от нового типа вируса двумя причинами. Первой называют преклонный возраст большинства инфицированных. Вторая причина заключается в том, что Тегеран, по мнению руководства страны, демонстрирует предельную честность при обнародовании числа заболевших и умерших.

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