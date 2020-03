Бывший посол Ирана в Сирии умер от коронавируса

Экс-советник министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и экс-посол в Сирии Хосейн Шейхолеслам скончался после того, как заразился COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой NEWS.ru.



По данным издания, дипломат избирался депутатом иранского парламента седьмого созыва.

